Na storm Gerrit nu storm Henk

De eerste storm van 2024, die deze dinsdag vooral in het noordelijk deel van het land gaat woeden, heeft de naam Henk gekregen. Dat is een van de namen die het publiek bij het KNMI had voorgesteld tijdens een open dag in 2022. Henk is niet naar iemand in het bijzonder genoemd.

De vorige storm, Gerrit, was genoemd naar weerman Gerrit Hiemstra. Die nam onlangs afscheid bij de NOS. Deze storm trof vooral het Verenigd Koninkrijk.

Het KNMI heeft de stormnamen voor de periode 2023-2024 afgesproken met de Britse tegenhanger Met Office en de Ierse Met √Čireann.

Voor een groot deel van het land geldt dinsdagavond en -nacht code geel. De weerwaarschuwing geldt in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Friesland, Groningen, Utrecht, Flevoland, Drenthe en Overijssel. Windsnelheden kunnen in het noordelijk kustgebied oplopen tot 110 kilometer per uur.