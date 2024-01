Politiebond ACP na rondgang: jaarwisseling verliep heel onrustig

De afgelopen jaarwisseling verliep “heel onrustig” en telde in het hele land behoorlijk wat incidenten. Dat zegt Ramon Meijerink, bestuurslid van politievakbond ACP, na een rondvraag bij politie-eenheden. De bestuurder liet eerder al weten dat in de nacht van zondag op maandag behoorlijk heftige incidenten plaats hebben gevonden, maar dat het toen nog te vroeg was om een algeheel beeld van de nieuwjaarsnacht te schetsen.

Meijerink peilde bij de eenheden of dit jaar meer, minder of evenveel incidenten plaatsvonden als voorgaande jaren. Bijna alle eenheden lieten volgens hem weten dat het aantal incidenten niet is afgenomen. “Zij geven toch wel het beeld dat er flink veel gebeurd is”, zegt Meijerink. “Ik heb zelf nog geen officiële cijfers, daar gaan de politie en het OM over. Maar dit is een gevoel dat politiemensen hebben en dat gevoel zegt wel iets.”

Behoorlijk wat incidenten richtten zich op hulpverleners, ziet Meijerink. “Het valt me dit jaar op dat ik dat veel terugkreeg. Soms was het ook voorbereid en werd bijvoorbeeld vuurwerk geprepareerd om in te zetten tegen hulpverleners.” Het bestuurslid spreekt van “een trend in de maatschappij”. “Er is steeds meer onrust en het lijkt een beetje alsof die frustratie dan maar gericht wordt op dat uniform. Op bijvoorbeeld ambulancebroeders, politieagenten, boa’s.”

Ook vonden dit jaar veel vuurwerkincidenten plaats en was er “veel ME-inzet”, aldus het bestuurslid. “We gaan met de politievakbonden snel evalueren. We moeten nu al gaan nadenken hoe hiermee om te gaan en niet wachten tot bijvoorbeeld eind dit jaar. Ideeën van andere partijen zijn daarbij ook zeer welkom.”

Het was op verschillende plekken in het land onrustig tijdens de jaarwisseling. Zo werd de politie in onder meer Hedel (Gelderland), Zaandam en Alphen aan den Rijn bekogeld met zwaar vuurwerk. De politie meldde maandagochtend op basis van eerste voorlopige cijfers dat zeker tientallen agenten gewond zijn geraakt.