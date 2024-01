Storm Henk veroorzaakt overlast en ongemak in vrijwel hele land

Storm Henk laat zich gelden. In verschillende delen van het land is de brandweer uitgerukt om bomen die door de harde wind zijn omgewaaid weg te halen. Ook het treinverkeer is op een aantal trajecten verstoord. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om rekening te houden met gevaarlijke situaties.

Het KNMI heeft de waarschuwing code oranje uitgevaardigd voor de provincies Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeer en het Waddengebied. In het gebied kunnen zware tot zeer zware windstoten voorkomen. In de rest van het land geldt code geel. Deze situatie duurt zeker tot woensdag 02.00 uur. “Blijf lekker binnen en moet je toch naar buiten, pas goed op jezelf en anderen”, liet de brandweer Amsterdam dinsdagavond weten op X.

In Zeeland waaide een boom om op de N654 bij Noordgouwe, in Vlissingen liet de wandplaat van een huis los en waaide een plaat op een terras los, meldt Omroep Zeeland. Ook in Leidschendam zorgden omvallende bomen voor hinder aan de Graaf Willem de Rijkelaan, in Den Haag raakten vijf auto’s beschadigd door een tak die van een boom afbrak en waaiden stellages los, aldus Omroep West.

Volgens AT5 kreeg de brandweer in Amsterdam in korte tijd tien meldingen van stormschade in onder meer de P.C. Hooftstraat en de Nieuwe Utrechtseweg. De brandweer in Meppel is druk met een overstroming van een parkeerterrein en van enkele tuinen en garages aan het Vliegenpad, meldt RTV Drenthe.

De N307, de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, is afgesloten door een storing bij de Houtribsluizen in Lelystad. Het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren. Verkeer moet omrijden via Amsterdam, meldt FlevoWegen.

Op het treintraject tussen Utrecht Centraal, Tiel en Geldermalsen is een boom op het spoor gevallen. Hierdoor rijden er de rest van dinsdagavond geen treinen, meldt de NS. Ook op het hsl-traject tussen Rotterdam Centraal en Breda en tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder rijden minder treinen en zijn er vertragingen door de harde wind.