In een woning in het Noord-Hollandse Edam is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur in een huis aan de Beemsterstraat te bestrijden. Twee bewoners zijn gewond geraakt en door ambulancepersoneel behandeld voor het inademen van rook.

De oorzaak van de brand is onbekend.