In een parkeergarage onder een wooncomplex in de Sirtemastraat in het centrum van Den Haag heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een brand gewoed. In de garage stond een auto in brand, meldt de brandweer. Niemand raakte gewond.

Vanwege de brand werden ongeveer tien woningen ontruimd. De bewoners konden later in de nacht naar huis terugkeren. De brand brak rond 02.15 uur uit. De oorzaak is onbekend.