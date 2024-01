Autobedrijf volledig in brand op industrieterrein Roosendaal

Op een industrieterrein in het Brabantse Roosendaal is woensdagmorgen een grote brand uitgebroken. Een autobedrijf staat volledig in brand, meldt de veiligheidsregio. Er komt veel rook vrij.

Ook buiten staan auto’s in brand, aldus de veiligheidsregio. De brandweer probeert het vuur te bestrijden met onder andere vier blusvoertuigen en wil voorkomen dat de brand zich verspreidt naar andere panden.

Mensen wordt geadviseerd uit de rook te blijven. Op een foto van de veiligheidsregio zijn grote vlammen te zien. De brand brak rond 04.00 uur uit.