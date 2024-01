Brand bij boerderij met 100.000 kippen in Land van Maas en Waal

Door een brand op een kippenboerderij in het Gelderse dorp Puiflijk in het Land van Maas en Waal zijn zeker 50.000 kippen omgekomen. Zij zaten in een schuur die volledig in brand staat. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen schuur. Daarin bevinden zich volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio nog eens zo’n 50.000 kippen.

Het blussen wordt bemoeilijkt door de harde wind. Volgens de woordvoerder komt bij de brand veel rook vrij. Die trekt richting de plaats Druten. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.

De brand brak rond middernacht uit en werd door omwonenden opgemerkt. Wat de oorzaak is geweest, is nog niet bekend.