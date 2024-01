Een autobedrijf op een industrieterrein in het Brabantse Roosendaal is bijna volledig uitgebrand nadat er woensdagmorgen rond 04.00 uur brand was uitgebroken. Ook veertig auto’s liepen schade op door de brand.

Het vuur was rond 06.00 uur onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht voorlopig nog bezig te zijn met nablussen en het controleren van omliggende panden.