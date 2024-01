Code oranje in noordwesten om storm Henk beëindigd

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft code oranje die in het noordwesten was afgegeven voor storm Henk even voor 02.00 uur beëindigd. In heel het land is nog wel code geel van kracht vanwege zware tot zeer zware windstoten, maar ook die waarschuwing zal naar verwachting nog in de nacht worden beëindigd.

Code oranje gold sinds 22.00 uur voor de provincies Noord-Holland en Friesland en voor het IJsselmeer en het Waddengebied.

“In het noordelijk kustgebied komen nog (zeer) zware windstoten voor van 80-110 km/uur. Elders komen nog zware windstoten voor van 75-90 km/uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting”, waarschuwt het KNMI. “Plaatselijk kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. De komende uren nemen de windstoten van het zuiden uit weer af.”