Eichelsheim: Oekraïne heeft fors meer langeafstandswapens nodig

Het is van groot belang meer wapens aan Oekraïne te leveren waarmee het land achter het front aanvallen kan uitvoeren in de oorlog met Rusland. Dat zegt defensiebaas Onno Eichelsheim in NRC.

Volgens de generaal moet het Westen en Europa in het bijzonder Oekraïne blijven steunen om in ieder geval zijn huidige verdediging in stand te houden. Het gaat dan om het leveren van conventionele middelen als munitie en het verzorgen van trainingen, zoals nu al gebeurt, zegt Eichelsheim in de krant.

Maar op termijn moet het Westen Oekraïne ook helpen met bijvoorbeeld meer luchtverdediging. “En door wapenssystemen te leveren waarmee je in de Russische Federatie opslagplaatsen en aanvoerlijnen achter het front kan aanvallen. Dat gebeurt al, maar de aantallen langeafstandswapens moeten fors worden opgevoerd, anders loop je steeds achter de feiten aan.”

Eichelsheim zegt in NRC dat momenteel door beide partijen weinig vooruitgang wordt geboekt aan het front, maar dat Rusland ervan uitgaat dat de westerse steun aan Oekraïne zal afzwakken naarmate de oorlog voortduurt. De generaal herhaalt dat hij ondanks de verkiezingswinst van de PVV niet bang is dat de Nederlandse steun drastisch zal veranderen. Hij wijst erop dat het beleid van de kabinetten in Nederland altijd een compromis is. “Dus het is nooit echt links, het is nooit hard rechts, het is altijd een mate van door het midden heen.”

De generaal zegt verder na wat hij heeft gezien in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland dat Nederland fors moet investeren in onbemande wapens, zoals drones. “De krijgsmacht van de toekomst zal voor 30 procent bestaan uit onbemande systemen, die overigens steeds zullen samenwerken met mensen. Dat zou ik een jaar geleden niet hebben gezegd.”