Extinction Rebellion hervat acties tegen fossiele subsidies

Extinction Rebellion wil de acties hervatten tegen financiĆ«le steun van de overheid aan de fossiele industrie. In het najaar zei de klimaatactiegroep voorlopig te stoppen met het blokkeren van de A12, omdat de Tweede Kamer een motie had aangenomen om te onderzoeken hoe fossiele subsidies afgebouwd kunnen worden. Volgens XR lijkt de politiek nu terug te krabbelen. “Het is daarom de hoogste tijd om weer in actie te komen.”

Extinction Rebellion (XR) zegt dat het deze keer niet bij een blokkade van de A12 zal blijven. Wat voor actie het dan is, wil de klimaatactiegroep niet zeggen. Op 8 januari zal XR aankondigen wat er gaat gebeuren. Mogelijk worden de acties uitgebreid naar meerdere locaties. Ook zal er na de aankondiging al een “stap” gezet worden, aldus een woordvoerder. Overigens liet de gemeente Den Haag eerder weten dat de Utrechtsebaan (A12) van 7 januari tot 4 februari gesloten is omdat er werkzaamheden zijn. Dat is het deel van de weg dat XR vaak geblokkeerd heeft.

Het demissionaire kabinet wilde voor kerst scenario’s uitwerken hoe fossiele subsidies in twee, vijf of zeven jaar kunnen worden afgebouwd. “Dit is niet gebeurd”, bekritiseerde Extinction Rebellion. Ook zegt de actiegroep dat twee wetsvoorstellen zijn verworpen in de Eerste Kamer, waarmee twee subsidies voor fossiele brandstoffen zouden stoppen.