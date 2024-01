Fietser overlijdt, waarschijnlijk door storm van fiets geblazen

Een 75-jarige fietser is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden nadat hij van zijn fiets was gevallen. Mogelijk is de man dinsdagavond van zijn fiets geblazen door storm Henk die dinsdagavond over Nederland trok.

“Wij houden er rekening mee dat de krachtige wind een rol speelde bij het ten val komen van het slachtoffer”, aldus de politie. “Het scenario is dusdanig voorstelbaar dat we dat benoemen”, vult een woordvoerder aan.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond even na 22.00 uur in de Groenstraat in het Brabantse Wintelre.

Het KNMI had dinsdagavond om 22.00 uur code oranje afgegeven als waarschuwing voor storm Henk voor de provincies Noord-Holland en Friesland, voor het IJsselmeer en het Waddengebied. In de rest van het land was code geel van kracht.

Op verschillende plekken zijn bomen omgewaaid door storm Henk. In Maassluis waaiden zonnepanelen van een dak van een flat. Ook veroorzaakte de storm op verschillende plekken wateroverlast en hadden het verkeer en de treinen hadden last van de harde wind.