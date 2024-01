Laatste overlevende vlieger 320 Dutch Squadron overleden

André Hissink is op 1 januari overleden. Hij werd 104 jaar. Dat heeft het ministerie van Defensie woensdag bekendgemaakt. Hissink was de laatste overlevende vlieger van het 320 Dutch Squadron, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van de Britse Royal Air Force. In het voorjaar van 1943 werd hij bij dat squadron geplaatst, als waarnemer op de B-25 Mitchell.

Hissink voerde meer dan zestig oorlogsvluchten uit boven Frankrijk, Nederland en Duitsland. Voor zijn verrichtingen kreeg hij het Vliegerkruis.

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Hissink voor onder meer KLM in Zurich en later bij verschillende luchtvaartorganisaties in Nieuw-Zeeland en Canada. In 1953 moest hij afstand doen van zijn Nederlandse nationaliteit omdat hij bij de Nieuw-Zeelandse luchtvaart actief werd. Een aantal jaren geleden kreeg hij de Nederlandse nationaliteit terug.