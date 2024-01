Milieu Centraal: In de zomer is een zonneschermdoek een beter idee dan airco

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders afgelopen zomer massaal airco’s aanschaften. Ongeveer 30 procent van de Nederlanders heeft inmiddels een mobiele of vaste airco in huis en nog eens 30% twijfelt over de aanschaf. Men kocht de airco’s vooral om een betere nachtrust te realiseren in de zomerwarmte. Het aantal vaste airco’s nam met ongeveer 285 duizend toe in een jaar tijd. De precieze cijfers van de mobiele airco’s waren niet bekend, maar dat de Media Markt al in juli meer airco’s had verkocht dan in het hele voorgaande jaar, liet ook een sterk groeiend vraag naar de apparaten zien.

Milieu Centraal en verschillende andere organisaties zien echter liever een afname van airco’s in Nederland. De apparaten zijn niet milieubewust, vreten stroom en werken daarbij op extreem warme dagen niet eens optimaal. Daarbij doet een airco niets tegen eventuele hittestress in de tuin. Om al de (gezondheids)problemen tegen te gaan, raadt de GGD bijvoorbeeld aan beter te kijken naar zonwering.

Zonnescherm kan veel langer mee dan men denkt

Eén van de grote nadelen van zonwering, bijvoorbeeld een zonnescherm, is volgens veel mensen het onderhoud en de korte levensduur. Een zonneschermdoek wordt vies naargelang het weer niet meespeelt (denk aan vocht) en wanneer slecht onderhouden treedt snel slijtage op. Een doek kan dan bijvoorbeeld scheuren. Dit probleem kan echter snel ondervangen. Eenieder kan namelijk makkelijk zelf zonneschermdoek kopen en vervangen. Wanneer het oude doek dus gescheurd of vol schimmel zit van het vochtige weer, is het zo gebeurt om een nieuw scherm te bevestigen waardoor de levensduur van een zonnescherm daadwerkelijk een stuk verlengd wordt.

Geen stress meer bij meten

Wanneer men dan zelf een zonneschermdoek zou willen bestellen en monteren, kan dit gemakkelijk besteld worden. Bij dergelijke bestellingen heerst vaak een onzekere factor. Bestelt men namelijk wel de goede maat. Wanneer men een zonneschermdoek op maat nodig heeft, hoeft dat meten geen stressfactor meer te zijn. Er zijn namelijk opmeetvideo’s te vinden, waardoor men in een handomdraai de juiste maten kan achterhalen.

Waarom het zonneschermdoek vervangen?

Uiteraard willen mensen een nieuw doek wanneer het huidige doek oud, versleten én of vies geworden is. Er kunnen echter meer redenen meespelen in de keuze om een nieuw schermdoek aan te schaffen. Zo zijn zonneschermdoeken bijvoorbeeld verkrijgbaar in enorm veel verschillende kleuren. Bij sommige webwinkels rijkt het aanbod wel tot 70 verschillende kleuren. Mocht men de buitenruimte van een huis aanpassen, kan het zonnescherm toch nog altijd bijpassend zijn. Door veelvoudig gebruik van een scherm kan het doek daarnaast ook aan werking verliezen. De UV-straling wordt wellicht minder tegengehouden, het oprolmechanisme kan problemen krijgen met het slappe, veelgebruikte doek et cetera. Het is bij de aanschaf van een nieuw doek dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan de kwaliteit. Denk aan water- en vuilwerende coating, maar ook zeker de mate waarin UV-straling doorgelaten wordt.