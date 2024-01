Mogelijk schaatsweer op komst

Aan het eind van de week gaat de temperatuur omlaag en wordt het winters weer. Volgens weerbureau Weeronline gaat het in de nacht naar zondag bijna overal vriezen. Daarna blijft het kwik ook overdag hangen rond het vriespunt. Dat duurt tot zeker woensdag.

In de nachten vriest het licht tot matig. Daardoor kan het op speciale buitenbanen tot schaatsplezier komen en misschien in de loop van de week ook wel op ondergelopen weilanden en ondiepe plassen. Voor schaatsplezier op grote wateren is de hoeveelheid vorst vooralsnog te weinig, aldus Weeronline.

Vanaf volgende week woensdagmiddag wordt de verwachting een stuk onzekerder. De wind draait mogelijk van oost naar noord en als dat gebeurt, wordt het minder koud, vooral in de nachten. Wel neemt dan de kans op een winterse bui toe.