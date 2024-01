Nederland roept met VS Houthi’s op te stoppen met aanvallen

Nederland roept samen met elf landen Houthi’s op om onmiddellijk te stoppen met “illegale” aanvallen op commerciële en marineschepen in de Rode Zee. Die aanvallen “vormen een onacceptabel gevaar voor schepen en zeelieden van over de hele wereld”, schrijft demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) op X.

De gezamenlijke verklaring die de Houthi’s oproept de aanvallen te staken, is onder meer ondertekend door de Verenigde Staten. Ook België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Denemarken, Australië, Bahrein, Canada, Nieuw-Zeeland en Japan hebben aan de verklaring meegewerkt en er hun handtekening onder gezet.

“Vrije en veilige doorvaart van schepen is cruciaal voor de wereldeconomie, zeker voor Nederland als grote maritieme speler en top 5 exportland wereldwijd”, voegt minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel) daar op X aan toe.

De voortdurende aanvallen door Houthi’s in de Rode Zee zijn “illegaal, onacceptabel en zeer destabiliserend”, aldus een passage uit de gezamenlijke verklaring. De aanvallen vormen een directe bedreiging voor het vrije zeeverkeer in de Rode Zee, dat een van de meest belangrijke waterwegen ter wereld is, schrijven de twaalf landen in de verklaring die woensdagavond is vrijgegeven.

De Houthi’s worden ook opgeroepen gevangen genomen bemanningsleden vrij te laten en buitgemaakte schepen terug te geven.