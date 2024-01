Reddingmaatschappij KNRM beleefde in 2023 een ‘rustig jaar’

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt naar eigen zeggen terug op een “relatief rustig jaar, met gemiddeld minder hulpvragen dan de afgelopen zes jaar”. De redders brachten afgelopen jaar 3397 mensen en 123 dieren veilig aan wal. In 2022 waren dat meer dan 4000 mensen en 155 dieren.

Onder het kopje ‘bijzondere reddingen’ staat de KNRM onder meer stil bij haar inzet bij het ongeluk met de Fremantle Highway op 25 juli. Het schip, dat vijfhonderd elektrische auto’s vervoerde, vloog ten noorden van Ameland in brand. Alle 23 opvarenden werden van boord en uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen overleefde het niet. Onduidelijk is of dat kwam doordat de man van grote hoogte overboord was gesprongen of als gevolg van de brand.

Het komende jaar staat in het teken van het 200-jarig bestaan van de KNRM. Er zijn evenementen, exposities, herdenkingsmunten, een PostNL-jubileumzegel en er wordt een KNRM-tulp onthuld.