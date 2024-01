Bij een woning in het centrum van Rotterdam heeft woensdagmorgen vroeg een explosie plaatsgevonden. De politie meldt dat de voordeur is opgeblazen en dat er ook schade is aan ruiten en het plafond. Niemand raakte gewond.

De explosie vond rond 04.50 uur plaats aan de Diergaardesingel, niet ver van het centraal station. De bewoners schrokken volgens de politie wakker van de harde klap.