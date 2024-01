Brug Maastricht lijkt niet in te storten, brandweer vertrekt

Urenlang stonden cameralieden en fotografen bij een zwaar gehavende brug in Maastricht, wachtend tot de brug naar de Stuwweg zou instorten. Maar sinds er donderdagochtend wat brokstukken van afvielen nadat een woonboot een pijler had geramd, gebeurde er nauwelijks wat. De pijler midden onder de brug zakte langzaam weg en helt wat voorover, in de brug zit precies midden in een knik, en die zou in de loop van de dag wat verder geknikt zijn. Maar de brug staat nog.

Rond 18.00 uur donderdagavond hield ook de brandweer het voor gezien en besloot terug te keren naar de kazerne. Brug en woonboten aan de overzijde worden door de politie bewaakt.

Donderdagochtend werd de brug geramd door een losgeslagen woonboot nadat een dam van het kanaal waarin ruim dertig boten liggen, het begeven had. Inmiddels heeft een aannemer die boot vast weten te leggen aan twee geheide palen en een boom, zodat die niet te veel druk meer uitoefent op de gehavende brug, waar het twee verdiepingen tellende vaartuig tegenaan helt. En mocht de brug instorten, dan wordt de woonboot er niet door meegesleurd, aldus een woordvoerder van de brandweer donderdagavond.

De hulpdiensten proberen wel nog samen met Enexis de stroomvoorziening naar de woonboten aan de Stuwweg te herstellen. Niet omdat er nog iemand in de boten verblijft. “Meer zodat diepvries en koelkast dan niet langer uitvallen”, aldus de woordvoerder van de brandweer. “Maar als de brug alsnog instort, dan valt de stroomvoorziening echt weg”, zei hij.

Bootbewoners zijn inmiddels ondergebracht in hotels of vinden een onderdak bij familie. De doodlopende weg waaraan de boten liggen, is voor iedereen verboden terrein. De burgemeester kondigde daartoe een noodverordening af. Op die weg kun je immers alleen via de brug komen, en die staat op instorten.