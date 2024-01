Dijkwachten uit voorzorg ingezet voor dijk bij Marken

Rijkswaterstaat zet in de nacht van donderdag op vrijdag preventief dijkwachten in bij Marken. Dat meldt de gemeente Waterland, waar het voormalige eiland in Noord-Holland onder valt.

Na een inspectie donderdagavond concludeerde Rijkswaterstaat dat het water niet over of door het zuidelijke dijkvak zal breken, aldus de gemeente. “Op dit moment zijn waarschuwingswaarden niet bereikt.” Ook zijn de weersverwachtingen gunstiger geworden, volgens de gemeente.

Het waterpeil in het Markermeer staat hoog en de dijk in het zuidelijke dijkvak is afgekeurd en moet nog versterkt worden, meldde de burgemeester van Waterland, Marian van der Weele eerder op de avond. “We begrijpen de ongerustheid over het zuidelijke dijkvak.”

De dijkwachten worden donderdagavond vanaf 23.00 uur ingezet. “We blijven de situatie de komende nacht en dagen nauwlettend volgen, schrijft de gemeente. “Jullie veiligheid heeft onze hoogste prioriteit en we zullen alles doen om deze te waarborgen.”