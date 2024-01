Experts Rijkswaterstaat vertrekken met noodpompen naar Frankrijk

Twee experts van Rijkswaterstaat vertrekken donderdag met twee noodpompen naar de Noord-Franse kuststeden Duinkerke en Calais om te helpen tegen de wateroverlast. Nederland stuurt later deze week nog twee pompen naar Frankrijk, dat de Europese Unie om hulp had gevraagd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat elke pomp 5 miljoen liter water per uur kan verwerken.

“Het heeft de afgelopen periode erg veel geregend waardoor het water in Frankrijk niet meer goed kan worden afgevoerd. Op veel plaatsen zijn rivieren al buiten hun oevers getreden. Daarom is het belangrijk om elkaar te helpen zo snel mogelijk van het water af te komen”, zegt minister Mark Harbers. “De Nederlandse noodpompen en experts gaan naar het gebied om deze hulp te bieden.”

Volgens het ministerie is de situatie rond hoogwater in Nederland meegenomen bij het besluit om Frankrijk te helpen. Het departement zegt dat de noodpompen nu niet in Nederland nodig zijn. In totaal heeft Nederland twintig noodpompen, waarvan de helft 5 miljoen liter per uur kan verwerken en de andere helft 3 miljoen liter per uur. Nederland stuurde vorig jaar ook al noodpompen naar Frankrijk toen daar overlast ontstond door extreme regenval.