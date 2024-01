Explosie bij woning Vlaardingen vlakbij bedrijfspanden loodgieter

Bij een woning in de Wilhelminastraat in Vlaardingen heeft woensdagavond een explosie plaatsgevonden. In de buurt zijn vaker explosies geweest bij twee bedrijfspanden van een loodgieter die de laatste tijd doelwit was van aanslagen. De politie meldt dat de schade gering is en dat er niemand gewond is geraakt. Er zouden drie mensen zijn weggerend.

Op de kruising van de Wilhelminastraat en de Koninginnestraat staat een garage van de loodgieter en op de kruising van de Wilhelminastraat met de Willem Beukelszoonstraat staat nog een pand. Onderzocht wordt of er een verband is met de eerdere explosies.

Het woonhuis en de bedrijfspanden van de loodgieter waren vorige maand op last van de burgemeester gesloten. Eerder zijn al een 26-jarige, 24-jarige en 17-jarige Rotterdammer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies.