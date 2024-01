Kabinet steunt Amsterdamse uitruil asielzoekers en statushouders

Het kabinet steunt een uitruil van asielzoekers en statushouders tussen de gemeente Amsterdam en andere Noord-Hollandse gemeenten. Dat staat in een brief waarvan een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag de inhoud bevestigt. Amsterdam wil 1200 extra opvangplekken regelen voor asielzoekers, als andere Noord-Hollandse gemeenten een woning bieden aan 1200 statushouders die daar nu in Amsterdam op wachten.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) verstuurden de brief kort voor de kerst aan een overleg tussen gemeenten en de provincie. Andere gemeenten moeten er nog mee instemmen, meldt RTL Nieuws.

De uitruil loopt vooruit op de spreidingswet, de controversiĆ«le wet die voor een gelijkmatigere verdeling van asielzoekers moet zorgen. De Eerste Kamer moet nog over die wet stemmen, maar de justitiewoordvoerder zegt dat de uitruil “ook zonder spreidingswet al mogelijk is”.