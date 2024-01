Meer dan 1200 vuurwerkslachtoffers bij SEH en doktersspoedposten

De Spoedeisende Hulp (SEH) en de huisartsenspoedposten in ons land hebben afgelopen jaarwisseling samen 1212 vuurwerkslachtoffers behandeld, in totaal 3 procent minder dan vorig jaar. Dat meldt VeiligheidNL, het kenniscentrum op het gebied van letselpreventie. Er waren wel meer ongelukken met zwaar illegaal vuurwerk dan een jaar eerder.

Op de Spoedeisende Hulp, waar de ernstigste gevallen terechtkomen, zijn volgens VeiligheidNL dit jaar 365 vuurwerkslachtoffers geholpen en op de huisartsenspoedpost 847. Driekwart van alle gewonden bestond uit jongens en mannen. Ruim de helft was net als vorig jaar jonger dan 20.

Op de SEH-afdelingen werd meer letsel gezien door ongelukken met zwaar illegaal vuurwerk als mortierbommen, nitraten en cobra’s, namelijk in 29 procent van de gevallen tegen 22 procent bij de vorige jaarwisseling. Het aandeel van 12- tot en met 15-jarigen hierin nam toe van 13 tot maar liefst 34 procent.

Van diegenen die door vuurwerk op een SEH belandden, moest 17 procent worden opgenomen, tegen 9 procent na de ‘feestelijkheden’ een jaar eerder.

“De serieuze toename van letsel door zwaar illegaal vuurwerk is zeer zorgelijk”, zegt Martijntje Bakker, directeur/bestuurder van VeiligheidNL. “Het laat eens en te meer zien welke verwoestende, permanente uitwerking vuurwerk kan hebben wanneer het misgaat. Het is niet voor niets illegaal. Wat ons extra zorgen baart, is dat het met name een jonge groep slachtoffers betreft die kennelijk de middelen hebben of krijgen om aan dit vuurwerk te komen.” Behalve aan opsporing en handhaving moet er aan extra voorlichting over de gevaren worden gedaan, vindt ze.

Bij het verzamelen van gegevens over vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling werkte VeiligheidNL samen met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, waaronder de huisartsenspoedposten) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Het totaal aantal vuurwerkslachtoffers is vastgesteld op basis van registratie op alle 81 SEH-afdelingen en 86 van de 103 van de huisartsenspoedposten in Nederland.