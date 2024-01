Minder verdachten aan OM overgedragen voor geweld jaarwisseling

De politie heeft dit jaar 156 mensen die rondom de jaarwisseling zijn aangehouden, overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Een jaar eerder werden 161 zaken door de politie aangeleverd bij het OM. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). “Geweld tegen personen blijft alsnog het meest voorkomende misdrijffeit”, schrijven de demissionaire bewindslieden.

In totaal werden vijftig verdachten van geweld tegen personen in het algemeen aan het OM overgedragen. Dat is ten opzichte van vorig jaar een daling van 27 procent. Een lichtere daling (min 7 procent) is te zien bij verdachten van geweld tegen mensen in publieke functies. Het ging deze jaarwisseling om 54 verdachten.

Opvallend noemen de bewindslieden de “aanzienlijke toename van geweld tegen fysieke objecten”. Dat steeg van 23 vorig jaar naar 36 tijdens deze jaarwisseling. Bij de overige zestien zaken die aan het OM zijn overgedragen, ging het onder meer om het bezit van illegaal vuurwerk. “In het algemeen is er een dalende trend te zien”, concluderen de bewindslieden.

In de meeste zaken is het OM nu bezig met onderzoek om de aangehouden personen te kunnen vervolgen.