Plasterk gaat met fracties praten op landgoed in Hilversum

Informateur Ronald Plasterk voert dinsdag gesprekken met de vier onderhandelende partijen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Hij heeft de vier partijleiders en hun secondanten uitgenodigd, zo heeft zijn bureau vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Op 21 december overlegden PVV, VVD, NSC en BBB voor het laatst over een mogelijke coalitie. Met de gesprekken wil Plasterk zoeken naar “een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat”. Later wil hij verder praten over kernthema’s als migratie en bestaanszekerheid.

Over het verloop van deze gespreksronde is weinig bekend. Plasterk en PVV-leider Geert Wilders hebben een “radiostilte” afgekondigd.