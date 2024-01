Rijkswaterstaat begonnen met aanleggen nooddam Maastricht

Een aannemer is vrijdagavond samen met genietroepen van defensie in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) begonnen met de aanleg van een nooddam in het water aan de Stuwweg in Maastricht. Daar brak enkele dagen geleden een dam waardoor het water met hoge snelheid een weg zoekt naar een achterliggende groenstrook en de Maas. De nooddam moet die stroming stoppen. Dat betekent wel dat het water tussen de nooddam en de kapotte dam wegloopt en de woonboten droog komen te liggen. Deze mededeling van RWS leidde vrijdagavond tot veel commotie tijdens een bewonersbijeenkomst.

May van de Kerkhof, directeur netwerkmanagement Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat zei dat de nooddam zondagavond klaar moet zijn. Dan duurt het twee dagen totdat het water weg is gelopen en de circa twintig woonboten tussen beide dammen droog komen te staan. Bewoners is gevraagd informatie over hun boot te geven, met name of hun boot al dan niet een platte bodem heeft. In dat geval kan de schade beperkt blijven.

De nooddam bestaat uit zware stenen, onder meer grote stenen in enorme netten en blokken van 600 ton om te voorkomen dat het water stenen meesleurt en woonboten nog meer beschadigd raken. Zodra de dam klaar is duurt het volgens burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht twee dagen voordat al het water ten noorden van de dam is weggelopen en de boten aan de grond staan. Alles op alles wordt gezet om snel ook de defecte dam te herstellen om zo leegloop tegen te gaan, maar Van de Kerkhof waarschuwde voor te veel optimisme dienaangaande.

Een aantal bewoners werd via de stuw bij Borgharen vrijdag al naar hun boot gebracht om de schade op te nemen en spullen te halen. Ook zaterdag kan een groep bewoners even naar hun boot. De stroom is uitgevallen, de inhoud van koelkast en diepvries is verloren gegaan. Bewoners hebben hun dieren tijdig mee van boord kunnen nemen.

Hillenaar zei te begrijpen dat bewoners in grote onzekerheid zitten. “Je zult huis en haard maar verliezen”, zei hij. Het is onduidelijk wanneer de bewoners weer naar huis kunnen.

Ook dit weekend gaan aannemer en leger verder met de aanleg van de nooddam.