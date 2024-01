Woningen ontruimd bij uitslaande brand in Geleen

In een woning aan de Pieterstraat in Geleen is vrijdagmiddag een grote uitslaande brand uitgebroken. De hulpdiensten hebben enkele woningen in de directe omgeving ontruimd, maakte de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bekend. De bewoners worden opgevangen in een naburig gemeenschapshuis.

De brandweer sloeg groot alarm en bestrijdt de vuurhaard met groot materieel. Het vuur is volgens de brandweer overgeslagen naar andere panden. De rookontwikkeling in en rond de panden is groot.

Een bewoner heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer roept omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.