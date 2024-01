Chinooks begonnen met droppen zware stenen op kapotte dam

Twee Chinookhelikopters van Defensie zijn zaterdag begonnen met het laten zakken van netten vol stenen op een doorgebroken dam aan de Stuwweg in Maastricht. Dat maakte Rijkswaterstaat (RWS) bekend. Door het zoveel mogelijk dichten van de dam wil RWS de stroomsnelheid van het water verminderen, en zoveel mogelijk water vasthouden.

Een stuk verderop is begonnen met de aanleg van een nooddijk. Daarvoor wordt zwaar materieel ingezet. Genietroepen van Defensie helpen de aannemer met de opbouw van de nooddam.

In de vaart waar gewerkt wordt, liggen ruim dertig woonboten. Die zijn enkele dagen geleden ontruimd, toen de dam grotendeels weggeslagen werd door het snel stromende water. De bewoners zijn ondergebracht in hotels of hebben onderdak bij familie gevonden.