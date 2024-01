Hoogwaterpiek op de Rijn valt mee

De hoogste waterstand van de Rijn bij Lobith, die zondag wordt bereikt, valt wat lager uit dan Rijkswaterstaat verwachtte. De rivier bereikt een piek van ongeveer 14,35 meter boven NAP en dat is ongeveer 15 centimeter lager dan de top van het vorige hoogwater kort voor de jaarwisseling, aldus de dienst. Het is de vierde hoogwatergolf in de grote rivieren sinds 22 november vorig jaar. Rijkswaterstaat noemt dat “vrij uitzonderlijk”.

Omdat in het hele stroomgebied van de Rijn de komende week nauwelijks regen wordt verwacht gaat de waterstand na zondag alweer snel zakken. Woensdag zal de rivier volgens de waterbeheerder alweer op een voor dit jaargetijde normaal peil staan. Ook de waterstand van de Maas zakt snel, nadat die regenrivier donderdag een hoogste stand bereikte. Zondag is de afvoer van de Maas bij Maastricht weer op een normaal peil, zo is de verwachting.

De watermassa in de rivieren heeft dagen nodig om door heel Nederland weg te stromen. Waterschappen blijven daarom de komende week de kletsnatte dijken scherp controleren. Waterschap Rijn en IJssel gaat maandag de kade langs het Groene Kanaal bij Hackfort in de Achterhoek repareren. Daar is graafschade door dassen ontdekt. Het scheepvaartverkeer op de Linge en de Merwede blijft voorlopig gestremd, meldt waterschap Rivierenland, omdat het water in de Linge weliswaar zakt, maar nog steeds heel hoog staat. Er wordt volop gepompt en gemaald om te voorkomen dat plaatsen als Gorinchem en Leerdam wateroverlast krijgen.

Deventer houdt er rekening mee dat de IJssel maandag een stand bereikt die wellicht net voor wateroverlast op de kade kan zorgen. Voor de jaarwisseling zijn al zandzakken en big bags op de laagste delen van de kade geplaatst. Mogelijk worden zondag verkeersmaatregelen op de doorgaande weg langs de kade genomen, aldus de gemeente.