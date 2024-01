Markermeer bereikt zondag hoogwaterpiek

Het waterpeil van het Markermeer bereikt zondag tussen 06.00 uur en 12.00 uur een piek, verwacht hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat komt door wind die het toch al zeer hoge waterpeil opstuwt. Bij Durgerdam komt het water op 45 centimeter boven NAP te staan. Daar zijn eerder deze week al zandzakken op de dijk geplaatst.

Het waterschap heeft voortdurend contact met plaatsen als Hoorn, Edam, Volendam, Monnickendam en Durgerdam over de stand van zaken, ook al omdat het water hier en daar door golven nog hoger kan komen te staan. Buitendijkse gebieden zullen wateroverlast krijgen. Het schap raadt dringend aan om uit die gebieden te blijven. De dijken kunnen de hoge waterstand van het Markermeer wel aan.

Het waterpeil in het IJsselmeer is zaterdag aan het zakken doordat er goed gespuid kan worden op de Waddenzee. Het Markermeer kan water kwijt in het IJsselmeer zodra het waterpeil daar lager is. Maar dat verwacht Rijkswaterstaat pas na het weekend. Er moet bovendien rekening mee worden gehouden dat het IJsselmeerpeil weer stijgt door de hoogwatergolf op de grote rivieren, waardoor de IJssel ook veel water gaat afvoeren op het IJsselmeer. Ook de waterstand in de Veluwerandmeren stijgt dit weekeinde.

Hoorn verwacht geen problemen door de hoogwaterpiek zondag. De gemeente denkt dat de geplaatste big bags afdoende zullen zijn. In Hoorn staan het Visserseiland en de Grashaven al dagen onder water, maar de gemeente is niet bezorgd over de veiligheid door de voorspelde vorst. Op Visserseiland is het water voortdurend in beweging en bevriest daardoor niet. De Grashaven wordt zo nodig afgesloten. Op drogere delen wordt zand gestrooid.