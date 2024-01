Ondergelopen weg van Zutphen naar Apeldoorn weer open

De N345 van Zutphen naar Apeldoorn is weer open, laat een woordvoerder van de ANWB weten. De weg was in één richting afgesloten omdat er te veel water op het wegdek stond, maar dat is nu weg.

Vrijdag voorspelde de ANWB dat de weg tot dinsdag dicht zou blijven, maar doordat er minder regen is gevallen is het water deels weggezakt, en er is ook wat gegraven, laat een woordvoerster van de provincie Gelderland weten. Zij legt uit dat een tunnelbuis onder de weg, de zogenoemde duiker, toegankelijker is gemaakt door zand te verwijderen waardoor het water makkelijker naar de beek kon lopen.

Wel geldt op de weg een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, in plaats van de reguliere 80 kilometer per uur. Dit komt volgens de woordvoerder doordat de bermen door al het water drassig zijn, en als een auto dan in de berm terechtkomt, zakt deze weg.