Ook Taalmuseum moet deuren sluiten door geldgebrek

Het Taalmuseum houdt op te bestaan. Dat maakte directeur Fresco Sam-Sin zaterdag bekend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Het museum heeft hiertoe moeten besluiten door geldproblemen.

De Universiteit Leiden en de gemeente Leiden lanceerden het museum in 2016 om de kennis te vergroten over de impact van taal op de maatschappij. Het museum organiseerde reizende tentoonstellingen in het land om de aandacht te vestigen op de taal en de betekenis en invloed daarvan.

Directeur Sam-Sin zegt dat het “pijn doet” om het besluit te nemen. “We zitten in een tijd waarbij we het met zijn allen de hele tijd over taal hebben”, zegt hij teleurgesteld. Hij doet wel een oproep aan elke grote erfgoedinstelling of gemeente om zelf tijd en energie te gaan steken in exposities over taal.

“Kijk naar je collecties en verzin iets dat te maken heeft met taal”, is zijn oproep. “Een gemeentehuis kan iets doen met ambtelijk taalgebruik. Een ziekenhuis kan een expositie doen over doktershandschriften. Een concertzaal over smartlappen. Er zijn zoveel mogelijkheden.”

Het is het tweede museum over taal dat aankondigt de deuren te sluiten door geldgebrek. Ook het Couperus Museum in Den Haag, dat al dertig jaar aandacht besteedt aan schrijver Louis Couperus, heeft per 1 januari de deuren gesloten. De eigenaresse probeert nog een mecenas te vinden die geld in het museum wil investeren.