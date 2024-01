Sobere uitvaart voor oud-bisschop Harrie Smeets

In een volle Sint-Christoffelkathedraal in Roermond hebben zo’n duizend kerkgangers zaterdag afscheid genomen van oud-bisschop Harrie Smeets, die op 20 december vorig jaar na een slopende ziekte op 63-jarige leeftijd overleed. Op verzoek van Smeets was de mis sober. Behalve de preek was er niet meer dan één toespraak, door een goede vriend van hem, en klonk alleen gezang van een Gregoriaans koor, begeleid door een organist. Verder waren er geen optredens.

Zestien bisschoppen, onder wie kardinaal Wim Eijk van Utrecht en pauselijke nuntius Paul Tschang In-Nam, woonden de uitvaart bij. In zijn preek bracht bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, voorzitter van de bisschoppenconferentie, een gesprek in herinnering dat hij met Smeets had. Daarin “zei hij vrijwel meteen, ja haast op resolute wijze, dat het bepaald niet zijn eigen idee was om bisschop te worden”, aldus Van den Hende. “Maar gelijk daarop zei hij bijna mijmerend: Daarom is het waarschijnlijk wel goed.”

“Na tweeënhalf jaar ziekbed was het tijd om te gaan”, hield een vriend van Smeets, Hans Vermaak, zijn gehoor voor. “Daar had hij, denk ik, vrede mee. Ook in het vaste geloof elders ontvangen te worden.”

Voorafgaand aan de mis werd de baar met het lichaam van de bisschop vanaf de Caroluskapel in een stoet naar de kathedraal begeleid. In de stoet liepen behalve de zestien aanwezige bisschoppen, twee abten, de leden van het kathedraal kapittel en meer dan 130 priesters en diakens, ook vertegenwoordigers van de Limburgse schutterswereld mee.

Na afloop van de mis wordt Smeets door onder meer zijn familie en de bisschoppen begeleid naar het Oude Kerkhof in Roermond. Daar wordt hij bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel.

Smeets was de 24e bisschop van Roermond. Hij werd op 22 oktober 1960 in Heerlen geboren en was priester in Weert, Thorn, Wessem, Maastricht en Venray. Op 8 december 2018 werd hij tot bisschop gewijd, maar in de zomer van 2021 werd een hersentumor bij hem ontdekt. In de zomer van 2023 diende Smeets zijn ontslag in als bisschop. Hij kon zijn werk niet meer doen als gevolg van zijn slopende ziekte.

De zeswekendienst ter nagedachtenis aan de bisschop wordt op zondag 18 februari gehouden in de kathedraal in Roermond.