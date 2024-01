Strafrechtadvocaten: kwestie Kasem raakt kernwaarde advocatuur

De beschuldigingen aan het adres van presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem over omkoping raken de kernwaarde van de advocatuur, namelijk integriteit. Dat zegt voorzitter Dennis Wolters van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) zaterdag in reactie op het nieuws over de BNNVARA-presentator.

“Dit is een ontzettend zware aantijging die tot op de bodem moet worden onderzocht”, zegt Wolters. “Als het klopt, heb je te maken met een strafbaar feit, ook nog eens gepleegd door een advocaat. Dat gaat ook over het vertrouwen in de advocatuur.”

Kasem zou tijdens zijn carrière als advocaat een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben omgekocht om een cliënt vervroegd vrij te krijgen. Hij zou dat in 2019 hebben verteld aan Peter R. de Vries, met wie Kasem destijds een advocatenkantoor had. Volgens het AD, dat de kwestie vrijdag naar buiten bracht, heeft De Vries gesprekken met Kasem hierover opgenomen.

Zelf ontkent de presentator van Khalid & Sophie dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping. Ook NVSA-voorzitter Wolters benadrukt dat nog niets vaststaat. “Ik ga ervan uit dat de Amsterdamse deken dit zal oppakken en onderzoeken”, zegt hij. De strafrechtadvocaat doelt daarmee op de lokale toezichthouder op advocaten in het arrondissement Amsterdam, waar het kantoor van Kasem en De Vries was gevestigd. “Het verhaal ligt er en dat schreeuwt om onderzoek.”