Uitvaart bisschop Harrie Smeets in Roermondse kathedraal

In de Roermondse kathedraal vindt zaterdag de uitvaart plaats van oud-bisschop Harrie Smeets, in het bijzijn van zestien bisschoppen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Na afloop van de mis in de Sint-Christoffelkathedraal wordt de oud-bisschop bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel op het Oude Kerkhof in Roermond.

Bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, voorzitter van de bisschoppenconferentie, is hoofdcelebrant in de kathedraal. Hij houdt er ook de preek. Voorafgaand aan de uitvaart wordt de baar met het lichaam van de bisschop vanaf de vlakbij gelegen Caroluskapel in processie naar de kathedraal begeleid. Daarin lopen naast de bisschoppen onder anderen ruim 130 priesters en diakens mee.

De mis in de kathedraal is alleen toegankelijk voor genodigden en mensen die daartoe een kaartje hebben aangevraagd. De kerk zit helemaal vol.

Smeets overleed op 20 december 2023 na een slopende ziekte. Hij was sinds eind 2018 bisschop van Roermond.