Veel aanloop bij schaatswinkels door voorspelde vrieskou

Schaatswinkels merken dat het een stuk drukker is als gevolg van de voorspelde vrieskou. Sommige mensen halen hun oude schaatsen uit het vet voor een slijpbeurt, anderen gaan voor nieuwe noren, kunst- of ijshockeyschaatsen. Dat blijkt uit een rondgang door het ANP.

Bij Waterman Sport in Amsterdam is het zaterdagochtend al druk in de winkel. Die drukte begon eigenlijk donderdag, vertelt filiaalmanager Willem-Jan Draper. “Mensen komen met schaatsen die ergens vandaan worden gehaald en opgeknapt of geslepen moeten worden, maar er zijn ook klanten die voor een nieuw paar gaan.” Om de drukte te beheersen, heeft Waterman Sport volgens Draper maatregelen genomen. Zo is de winkel langer open en worden extra mensen ingezet.

Maikel Been, winkelmedewerker bij PerfectSkate in Groningen kan naar eigen zeggen kort zijn: het is “extreem druk” in de winkel. “Klanten komen vooral om hun schaatsen te laten slijpen. Voor wat betreft verkoop is het meer dan de weken hiervoor, maar niet een enorme stijging.” De schaats- en skeelerwinkel in Groningen bevindt zich in sportcentrum Kardinge, waar overdekt geschaatst kan worden. Ook daar is het drukker, volgens Been. “Je merkt dat veel mensen nog even een rondje binnen willen schaatsen, voordat ze straks het natuurijs op gaan.”

Ook in Enschede merken ze dat het “redelijk druk” is op de ijsbaan. Maar dat is volgens Eelko Blankenstein, manager van IJsbaan Twente en eigenaar van de aangrenzende schaatswinkel Hyro Sports, niet per se anders dan in andere kerstvakanties. “Schaatsen leeft wel, maar of dat komt door de kerstvakantie of omdat er natuurijs is voorspeld, dat weet ik niet.” Volgens hem is het ook niet per se drukker in de winkel. “Wij zijn altijd een beetje nuchter in het oosten”, besluit Blankenstein, die ook niet verwacht dat het snel “storm gaat lopen”.

In schaatsprovincie Friesland merkt Haico Bouma van Haico Bouma Thialf in Heerenveen dat het drukker is dan normaal, maar nog geen gekkenhuis. Ook de Friezen zijn nuchter, zegt hij. “Hier wordt pas gedacht aan schaatsen als het echt kan. Al merk je wel dat mensen wat zenuwachtiger worden en wat spanning hebben.” Maar als het dan zover is, dan zal het stormlopen, verwacht Bouma.