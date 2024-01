Voorbereiden aanleg nooddam in Maastricht nagenoeg afgerond

Een aannemer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag samen met Defensie gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor de opbouw van een nooddam bij de Stuwweg in Maastricht. Ook is groot materieel en materiaal aangevoerd, waaronder grote stenen. Zodra deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, wordt begonnen met de aanleg van de nooddam. Dat heeft Rijkswaterstaat (RWS) zaterdagochtend laten weten.

Als de voorbereidingen voor de bouw van de nooddam klaar zijn, stijgen twee Chinookhelikopters van Defensie op om te helpen bij het dichtstorten van de doorgebroken dam aan de Stuwweg, een eind stroomafwaarts van waar de nooddam wordt aangelegd. De helikopters laten zestig netten met daarin 4000 kilo breuksteen in het water zakken. Dit om het enorme gat in de dam te dichten. Als dat lukt, zal de stroomsnelheid van de waterloop afnemen. Dat maakt de aanleg van een nooddam, een stuk stroomopwaarts van de kapot geslagen dam, minder riskant.