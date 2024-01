855.660 kilo zout gestrooid in noorden en oosten van het land

Strooiwagens van Rijkswaterstaat (RWS) hebben sinds zaterdagavond 19.00 uur 855.660 kilo zout gestrooid in het noorden en het oosten van het land om gladheid te voorkomen. De strooiwagens hebben vooral zondagochtend rond 06.00 uur gestrooid, omdat het tegen de ochtend volgens een woordvoerder van RWS het koudste moment van de dag is.

Een landelijke actie was niet nodig, omdat de wegdektemperatuur niet overal onder de nul graden kwam. Als in het hele land gestrooid moet worden, is er volgens de woordvoerder zo’n 1,5 miljoen kilo zout nodig. Gelderland was een twijfelgeval, met temperaturen dicht tegen de 0 graden, en daarom is daar preventief gestrooid.

De woordvoerder verwacht niet dat de komende dagen gestrooid hoeft te worden omdat het waarschijnlijk droog blijft. “Maar we laten ons niet verrassen, we houden alles nauwlettend in de gaten, en als het moet komen we in actie.” Hij vertelt dat vanaf het moment dat besloten wordt dat strooien nodig is, er in heel Nederland binnen twee uur zout kan liggen. Hij spreekt dan ook van een “geoliede machine”.

Sinds 1 oktober 2023 is er tegen de 24 miljoen kilo zout gestrooid in Nederland door RWS, en de strooiwagens legden bijna 336.000 kilometer af.

De gemeente Den Haag meldt op X dat gladheid is voorspeld, en daarom zijn daar sinds 10.00 uur strooiwagens bezig om hoofdwegen en doorgaande fietspaden van zout te voorzien.