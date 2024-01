Brandweer helpt met water wegpompen in Volendam

De brandweer in Volendam is zondag druk met het plaatsen van zandzakken en het wegpompen van water uit het overstroomde deel van de plaats. Er zijn onder meer zandzakken geplaatst bij het bekende hotel Spaander aan de Haven, aldus de gemeente Edam-Volendam. In het hotel is ook water uit de kelder weggepompt. Buitendijkse gebieden in Volendam en ook in Monnickendam hebben wateroverlast door de zeer hoge waterstand van het Markermeer, dat zondagochtend een hoogste punt bereikte.

Volgens de gemeente is zondagmorgen door de harde wind water over een dijkje in het buitendijkse Slobbeland in Volendam geslagen. De brandweer helpt daar ook met pompen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaatste zondag op verzoek van de gemeente een noodpomp in het gebied met daaraan een honderd meter lange buis om water weg te werken. De binnenhaven van Monnickendam is afgesloten volgens de gemeente Waterland.

Volgens een woordvoerder van het schap hebben meer buitendijkse gebieden langs het Markermeer wateroverlast, maar er zijn tot nu toe nergens ernstige problemen. De met big bags opgehoogde dijk in Durgerdam houdt zich goed. Ook de straten in Hoorn die met zandzakken en big bags tegen het water zijn beschermd blijven zo goed als droog.

Het is nog niet te zeggen wanneer de hoogwaterproblemen langs het Markermeer voorbij zijn. Rijkswaterstaat kan weer water uit het Markermeer spuien op het IJsselmeer, maar onduidelijk is hoe lang dat kan. Er komt een hoogwatergolf over de IJssel aan, die uiteindelijk in het IJsselmeer terechtkomt. Als daardoor het peil van het IJsselmeer weer stijgt, is spuien vanuit het Markermeer weer afgelopen. Dijkwachten van Rijkswaterstaat blijven in elk geval tot en met maandagavond de dijk op Marken inspecteren vanwege de hoge waterstand. De situatie van een proefvak langs die dijk, dat vol water is gestroomd, is stabiel, aldus de waterbeheerder.