Chinooks klaar met stenen storten op kapotte dam in Maastricht

De Chinook-helikopters van Defensie zijn klaar met het storten van grote hoeveelheden zware keien op een kapotgeslagen dam in Maastricht. Zaterdag en zondag hebben de helikopters met grote hoeveelheden stenen een gat in een dam gedeeltelijk dichtgemaakt. “De stenen liggen op hun plek en het gat is daarmee veel minder diep geworden”, zei een woordvoerster van Rijkswaterstaat zondag. “Dat verlaagt de hoeveelheid water die wegstroomt en dat helpt ons straks ook bij het definitieve herstel.”

Twee Chinooks van Defensie lieten netten met zware stenen zakken in een kapotte dam in Maastricht. Elk net bevatte een gewicht van 4000 kilo aan stenen.

De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de sterke stroming als gevolg van de aanhoudende regen en de hoge waterstand van de Maas. Uiteindelijk werd twee derde deel van de dam meegesleurd door het kolkende water. Als gevolg daarvan raakte een van de ruim dertig woonboten die achter de dam afgemeerd liggen, op drift, en botste tegen een brug over de Stuwweg. De brug staat sindsdien op instorten. Gedacht wordt aan de aanleg van een noodbrug door genietroepen, maar eerst moet de toevoer van snelstromend water gestopt zijn.