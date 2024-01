Chinooks weer begonnen met droppen van stenen in kapotte dam

Twee Chinooks van Defensie zijn zondagochtend vlak voor 12.00 uur weer begonnen met het laten zakken van netten met stenen in een kapotte dam in Maastricht. De legerhelikopters stegen zondag later dan gepland op van hun luchtmachtbasis in Gilze-Rijen.

De Chinooks dropten zaterdag al 228.000 kilo aan stenen in een doorgebroken dam in Maastricht. De helikopters vlogen zaterdag 57 keer met zware keien in netten naar de kapotte dam. Elk net bevatte een gewicht van 4000 kilo aan steen. De eerste netten zijn nu zichtbaar boven het wateroppervlak, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Rijkswaterstaat verwacht zondag eenzelfde hoeveelheid stenen te kunnen droppen.

Niet ver van de kapotte dam liggen 35 netten met stenen klaar om door de Chinooks opgepakt en vervoerd te worden. Tegelijkertijd worden zondag netten en stenen aangevoerd vanuit Nederland en Belgiƫ.

De dam raakte enkele dagen geleden ernstig beschadigd door de sterke stroming als gevolg van de aanhoudende regen en de hoge waterstand van de Maas. Uiteindelijk werd twee derde deel van de dam meegesleurd door het kolkende water. Als gevolg daarvan raakte een van de ruim dertig woonboten die achter de dam afgemeerd liggen, op drift, en botste tegen een brug over de Stuwweg. De brug staat sindsdien op instorten. Gedacht wordt aan de aanleg van een noodbrug door genietroepen, maar eerst moet de toevoer van snelstromend water gestopt zijn.