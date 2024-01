Dijk Marken is stabiel, waterstand Markermeer zeer hoog

De toestand van de dijk op Marken is stabiel en onder controle, aldus Rijkswaterstaat. De waterbeheerder heeft sinds zaterdagavond dijkwachten op de dijk laten lopen omdat de waterstand in het Markermeer zeer hoog is, maar die hebben nergens problemen ontdekt. De waterbeheerder beslist later zondag of het in de nacht van zondag op maandag weer nodig is om dijkwachten op Marken te laten lopen.

De dijk op Marken is laag en moet nog verstevigd worden om aan de nieuwste hoogwaternormen te voldoen.

Op het Markermeer is zondagmorgen sprake van een hoogwaterpiek, aldus de waterbeheerders. De gemeente Edam-Volendam heeft hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd om een pomp te plaatsen bij het buitendijkse gebied Slobbeland bij Volendam. Daar waren zaterdag nog extra zandzakken geplaatst, maar het is volgens de gemeente nodig om water weg te pompen om overstromingen te voorkomen. Het schap zal de pomp zondag installeren, aldus de woordvoerder.

De dijken in het gebied van het schap zijn in orde, zegt de woordvoerder, maar de wateroverlast in een aantal plaatsen langs het Markermeer is nog niet voorbij. Er kan nog geen water vanuit het Markermeer gespuid worden naar het IJsselmeer. Het schap raadt inwoners en ook eventuele hoogwatertoeristen dringend aan om weg te blijven uit buitendijkse gebieden, land aan de waterkant van een dijk. De waterstand kan daar heel snel stijgen, waardoor mensen in gevaar kunnen komen. Het schap inspecteert de dijken voortdurend.