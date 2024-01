In een woning in Tilburg is zondagmiddag een overleden vrouw aangetroffen. De politie meldt zondagavond dat het vooralsnog niet duidelijk is hoe de vrouw om het leven is gekomen, en dat er daarom onderzoek wordt gedaan.

De vrouw werd gevonden in een huis aan de Superior de Beerstraat in stadsdeel Oud-Noord. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster van het huis.