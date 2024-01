Grote brand bij Mondial Pack op industrieterrein in Enschede

In een industriepand aan de Marssteden in Enschede woedt zondagavond een grote uitslaande brand. Dat meldt de brandweer Twente. Het gaat om het bedrijf Mondial Pack. Een woordvoerder van de brandweer stelt dat er erg veel rook vrijkomt. De brandhaard is nog niet gevonden.

De brandweer heeft meerdere tankautospuiten en twee hoogwerkers ter plekke. Ook is materieel ter plaatse om water uit een vijver aan te voeren. Er wordt geprobeerd schade te beperken en te voorkomen dat de brand overslaat.

Mensen in de buurt wordt aangeraden uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.