Minderjarige onder aangehouden personen in Rotterdam

Van de twee verdachten die zaterdagavond werden aangehouden na een explosie in Rotterdam is er een minderjarig. Het gaat om een 14-jarige jongen, meldt de politie zondag. De andere verdachte is een 21-jarige man. Beide verdachten komen uit Ridderkerk.

De twee werden aangehouden na een explosie die rond 22.30 uur plaatsvond bij een woning aan de Buffelstraat in Kralingseveer. De bewoners waren thuis tijdens de explosie, maar niemand raakte gewond. De gevel van de woning is “zwartgeblakerd”, liet de politie zaterdag al weten.

De twee verdachten waren na de explosie weggereden in een auto, maar deze werd al snel gelokaliseerd aan de Abram van Rijckevorselweg. Daar konden de twee inzittenden worden aangehouden.

De auto is in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.