Rijkswaterstaat kan water Markermeer in IJsselmeer laten stromen

Het waterpeil in het IJsselmeer is zondag aan het begin van de middag zo ver gedaald, dat het weer mogelijk is om water uit het Markermeer naar het IJsselmeer te laten stromen. De hoogwaterpiek op het Markermeer is voorlopig voorbij, aldus de waterbeheerder. De waterstand op het Markermeer was zondag rond het middaguur een centimeter hoger dan zaterdag. Nu er water afgevoerd kan worden naar het IJsselmeer zal ook de waterstand op het Markermeer dalen.

De waterstand op het IJsselmeer daalt, doordat er dankzij een gunstige windrichting volop water afgevoerd kan worden naar de Waddenzee via de sluizen in Den Oever en bij Kornwerderzand. Het water in de Waddenzee staat lager dan dat in het IJsselmeer en dat maakt het volgens Rijkswaterstaat mogelijk om per seconde 4000 kubieke meter uit het meer af te voeren. Dat zijn bijna honderd olympische zwembaden per minuut .

Sinds zaterdagavond is het waterpeil van het IJsselmeer al bijna acht centimeter gedaald. Waterexperts van Rijkswaterstaat verwachten dat het voorlopig mogelijk blijft om water naar de Waddenzee af te voeren.