Waterpeil Rijn zakt in de loop van zondag weer

De waterstand van de Rijn bij Lobith gaat zondag aan het eind van de middag alweer zakken, verwacht Rijkswaterstaat. De rivier heeft zondagmorgen vroeg een stand van 14,35 meter boven NAP bereikt. Daar komen mogelijk nog enkele centimeters bij, maar daarna zakt de waterstand alweer. Woensdag staat de Rijn bij de grens met Duitsland weer op een voor deze tijd van het jaar normaal peil, aangezien er weinig of geen regen in het stroomgebied van de rivier gaat vallen.

De hoogwatergolf moet nog door het hele land afgevoerd worden richting zee en het IJsselmeer. De komende dagen zal daarom langs rivieren zoals de Waal, de Lek en de IJssel nog sprake zijn van wateroverlast en ondergelopen uiterwaarden en buitendijkse gebieden. Om de watermassa te verwerken, heeft Rijkswaterstaat de grote stuwen op de Nederrijn bij Driel en de Lek bij Amerongen opgetrokken. De Prinses Marijkesluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel zijn gestremd voor de scheepvaart. Ook de naastgelegen kering Ravenswaaij is dicht.

Waterschappen controleren dijken en kades voortdurend. Laaggelegen kades zoals in Nijmegen, Arnhem en Tiel gaan onder water lopen en zijn afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogwatergeul naast de IJssel tussen Veessen en Wapenveld in Gelderland niet ingezet hoeft te worden. Een hoogwatergeul wordt ingezet om een overvloed aan water in de rivier meer ruimte te geven.