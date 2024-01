Werk aan nooddam in Maastricht gaat maandag verder

Het werk aan een nooddam in een waterloop in het Bosscherveld in Maastricht gaat maandag verder, maar het vullen van het gat in een iets verderop gelegen dam aan de Stuwweg is voorlopig afgerond. Daar wordt maandag niet meer aan gewerkt. “Het gat in deze dam is zo goed mogelijk opgevuld”, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Daardoor is er minder waterverlies.” De stroomopwaarts gelegen nooddam moet de instroom van water zo snel mogelijk tegengaan.

Het gat in de zogenoemde overlaat ontstond woensdag toen het snelstromende hoge water steeds grotere stukken uit de waterkering wegsloeg. Chinook-helikopters van Defensie hebben zaterdag en zondag het gat grotendeels weten te dichten. Dat deden ze door er netten met gevulde keien in te laten zakken. Zaterdag werden er 57 netten met stenen gedropt, zondag nog eens zestig. In totaal werd 480 ton steen in het gat van de overlaat gedropt.

Een overlaat is een waterkering, die het mogelijk maakt dat erg hoog water over de rand weg kan stromen naar een groen achtergebied, zoals in het Maastrichtse Bosscherveld. Een soort overloopgebied, waarin een geul is gegraven die weer uitmondt in de Maas. Deze overlaat was door het woest stromende water van de afgelopen week echter voor twee derde deel weggeslagen.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg noemde zondagavond “de inzet van deze helikopters heel essentieel”. De aandacht gaat maandag uit naar het verder afbouwen van de nooddam. Dat kan om de veiligheid alleen bij daglicht.

De herstelwerkzaamheden aan de overlaatdam vinden op een later moment plaats, aldus Rijkswaterstaat. Maar er staat nog een klus op Rijkswaterstaat te wachten. Toen de overlaat het begaf, raakte een grote woonboot op drift en klapte tegen een nabijgelegen brug aan. Die staat sindsdien op instorten. Daardoor is de toegang naar de Stuwweg afgesneden. Aan die doodlopende weg liggen zo’n 31 woonboten. Er zijn plannen voor de aanleg van een noodbrug of pontons, maar eerst moet de stroming onder de gammele brug verminderen. Ook daarvoor is de bouw van de nooddam nodig.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woonboten.