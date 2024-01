Bouw nooddam in Maastricht maandagavond naar verwachting afgerond

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht de bouw van een nooddam aan de Stuwweg in Maastricht aan het einde van de dag af te kunnen ronden. De dam in een waterloop bij de Maas in het Bosscherveld kan dan gesloten worden. Dat heeft RWS maandagochtend bekendgemaakt. De nooddam moet de stroming uit de waterloop halen. Een klein eindje stroomafwaarts brak vorige week woensdag een overlaat, waardoor een woonboot op drift raakte en tegen een brug botste. Sindsdien staat die brug op instorten en is afgesloten.

Een overlaat is een waterkering, die het mogelijk maakt dat erg hoog water over de rand weg kan stromen naar een groen achtergebied, zoals in het Maastrichtse Bosscherveld. Een soort overloopgebied, waarin een geul is gegraven die weer uitmondt in de Maas. Deze overlaat was door het woest stromende water van de afgelopen week echter voor twee derde deel weggeslagen.

Afgelopen weekend hebben Chinookhelikopters van Defensie het gat in de overlaat grotendeels opgevuld met zware stenen. Daardoor nam de stroomsnelheid van het water af. Zodra de nooddam gesloten is, wordt gewerkt aan het definitief herstel van de overlaat, aldus Rijkswaterstaat.

De aannemer werkt samen met Defensie aan twee oevers van het kanaaltje aan de opbouw van de nooddam. Op die manier groeien de twee damdelen van gestapelde keien als het ware naar elkaar toe en bereiken elkaar volgen RWS aan het eind van maandagmiddag. Materieel en stenen worden met een ponton van Defensie over de Maas aangevoerd. Om die reden geldt een vaarverbod op de Maas tussen Limmel en Ternaaien.

Aan de Stuwweg liggen ruim dertig woonboten. De bewoners zijn woensdag geƫvacueerd en verblijven onder meer in hotels. In het gebied geldt een noodverordening, die de toegang verbiedt.